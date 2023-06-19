«Брошенная перчатка». Китай холодно встретил госсекретаря США Блинкена

В ответ на это Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать собственные интересы и своих граждан, стремясь к построению международного порядка. Американский госсекретарь призвал к сохранению открытых каналов между Пекином и Вашингтоном по различным вопросам, чтобы избежать недопонимания.