«Брошенная перчатка». Китай холодно встретил госсекретаря США Блинкена

Председатель Китая Си Цзиньпин принял с визитом делегацию из США во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщили журналисты китайского информационного агентства «Синьхуа».
Китайский лидер выразил надежду, что данная встреча позволит наладить отношения между Пекином и Вашингтоном.
«Взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений», — сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что от отношений КНР и США зависит «будущее и судьба человечества».
Интересы народов
Стоит отметить, что перед данной встречей Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Последний указал на крайне плохое состояние отношений между двумя странами.
«На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США», — заявил он.
Глава китайского внешнеполитического ведомства также потребовал от американских властей придерживаться принципа «одного Китая» и не оказывать поддержку сепаратистам на Тайване.
«Мы настаиваем, чтобы США придерживались принципа "одного Китая" и двусторонних договоренностей, неукоснительно выполняли свои обещания по поводу отказа от поддержки сторонников так называемого движения за независимость Тайваня», — сказал Цинь Ган.
Министр подчеркнул, что тайваньский вопрос является одним из важнейших для Пекина, поскольку он затрагивает стратегические интересы КНР, а также сопряжен с «наиболее очевидными рисками».
«Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно», — резюмировал глава МИД КНР.
В ответ на это Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать собственные интересы и своих граждан, стремясь к построению международного порядка. Американский госсекретарь призвал к сохранению открытых каналов между Пекином и Вашингтоном по различным вопросам, чтобы избежать недопонимания.
Кроме того, он подчеркнул, что США не стремятся к новой холодной войне с Китаем и не пытаются повлиять на его политическую систему.
«Разрешение не требуется»
Примечательно, что на фоне переговоров группа американских сенаторов-республиканцев призвала Блинкена включить Тайвань в маршрут своего китайского «турне». Политики уверены, что такой шаг продемонстрирует «четкий сигнал» Вашингтона в сторону китайский властей.
«Самое главное, это дало бы четкий сигнал, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», – говорится в письме.
Посещение острова также продемонстрирует обеспокоенность США по вопросу «задержек с поставками американских систем вооружения на Тайвань». По словам сенаторов, данное оружие имеет решающее значение для обороноспособности Тайбея и сдерживания Пекина.
Профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов уверен, что разыгрывающаяся ситуация вокруг визита Блинкена в Китай напоминает события, связанные с Россией до начала специальной военной операции.
«Тогда США требовали отступить и не помогать Донбассу, отказаться от Крыма, а мы говорили, что это красные линии», — напомнил он.
Аналитик считает, что переговоры между Пекином и Вашингтоном прошли в «крайне холодной атмосфере» из-за затронутых тем: Тайвань, «права человека» и Украина.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что переговоры между США и Китаем на таком высоком уровне в любом случае являются важным событием для всей мировой политики.
«Все-таки США у нас — первая экономика мира, Китай – вторая экономика мира. На сегодняшний день это важнейшие две супердержавы, которые во многом определяют тренды современного миропорядка», — сказал он.
Эксперт отметил, что за последнее время между Вашингтоном и Пекином «накопился большой круг вопросов», которые необходимо совместно разрешить, избегая конфликтов.
«Стороны уже заявляли, что у них нет желания вступать в какую-то конфронтацию, скатываться в какие-то периоды холодной войны. <…> Они хотят продолжить сотрудничество, но каждый будет идти своим путем развития», — прокомментировал аналитик.
Однако, по мнению Топорнина, от нынешнего визита американской делегации в Китай не стоит ждать каких-либо серьезных изменений и «сногсшибательных результатов». Мероприятие имеет рабочий характер. Обе стороны представили свои «дорожные карты» развития американо-китайских отношений.
«Это поможет снять какие-то недопонимания, конфликты, где они есть, чтобы решать их впоследствии уже на техническом уровне», — уточнил эксперт.
Топорнин также добавил, что госсекретарь США вряд ли пойдет на поводу у конгрессменов-республиканцев и откажется от посещения Тайваня во время нынешнего визита в Китай. Он напомнил, что визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси вызвал серьезную реакцию со стороны Пекина и серьезно ухудшил отношения между двумя странами.
«Это было бы просто открытый вызов, брошенная перчатка, если после визита в Пекин, Блинкен решился бы нанести параллельный визит на Тайвань и высказать очередные слова поддержки. Я думаю, что это приведет к еще большей эскалации», — сказал он.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Соединенные Штаты «раздули» скандал вокруг инцидента в Тайваньском проливе.