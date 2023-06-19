В Москве запустят новую трамвайную линию

В проект планировки территории также включили возведение эстакады по главному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Данная инициатива призвана увеличить пропускную способность магистрали. Помимо этого, будут выполнены работы по благоустройству и устроены пешеходные переходы.