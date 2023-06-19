В Москве запустят новую трамвайную линию

Власти Москвы одобрили проект новой трамвайной линии на востоке города. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», запуск новой линии трамваев повысит качество транспортного обслуживания в районе Ивановское и перенаправит потоки движения. Линия протянется от улицы 3-я Владимирская вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров на 3,5 км. По маршруту сделают пять остановок.
В проект планировки территории также включили возведение эстакады по главному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Данная инициатива призвана увеличить пропускную способность магистрали. Помимо этого, будут выполнены работы по благоустройству и устроены пешеходные переходы.