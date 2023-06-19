РИА Новости: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Днепр» в течение минувших суток уничтожили склад ВСУ с боеприпасами районе города Очаков Николаевской области. Об этом рассказал журналистам РИА Новости осведомленный военный источник.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков», — сказано в публикации.
Кроме того, 18 июня на островах Днепра в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована буксируемая гаубица Д-30 ВСУ вместе с боекомплектом и подготовленным расчетом из пяти человек, сообщил собеседник РИА Новости.