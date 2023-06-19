РИА Новости: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова

Кроме того, 18 июня на островах Днепра в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована буксируемая гаубица Д-30 ВСУ вместе с боекомплектом и подготовленным расчетом из пяти человек, сообщил собеседник РИА Новости.