С Новым Годом!

РИА Новости: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова

Армия
РИА Новости: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Днепр» в течение минувших суток уничтожили склад ВСУ с боеприпасами районе города Очаков Николаевской области. Об этом рассказал журналистам РИА Новости осведомленный военный источник.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков», — сказано в публикации.

Кроме того, 18 июня на островах Днепра в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована буксируемая гаубица Д-30 ВСУ вместе с боекомплектом и подготовленным расчетом из пяти человек, сообщил собеседник РИА Новости.

#Херсонское направление #склад боеприпасов всу #гаубица д-30 #потери всу