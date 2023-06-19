«Это не наш выбор». Захарова рассказала, почему западные СМИ не пригласили на ПМЭФ

Но на Западе упорно продолжали гнуть свою линию, демонстрируя по отношению к российским журналистам самое скотское отношение. Так в недружественных странах представителям РФ то не давали визы, то не давали аккредитации, то давали визы или аккредитации в последний момент, зная, что воспользоваться ими все равно будет невозможно из-за отменены прямых рейсов. А сколько было случаев, когда россиян вообще физически куда-то не пускали, или высылали, или третировали, напомнила Захарова.