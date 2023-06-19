«Это не наш выбор». Захарова рассказала, почему западные СМИ не пригласили на ПМЭФ

Российские СМИ на протяжении долгого времени старались демонстрировать миру реальное положение вещей, опираясь на высокий профессионализм и опровергая откровенную ложь западных коллег. При этом на Западе отношение к российским журналистам оставляло желать лучшего. И теперь в РФ, наконец, дали понять СМИ из недружественных стран, каково это – чувствовать себя изгоями.
Об этом на полях ПМЭФ в беседе с изданием «Резонанс» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее стало известно, что журналисты из недружественных стран не были приглашены освещать Петербургский международных экономический форум. Но, как отметила Мария Захарова, на мероприятии присутствовало большое число журналистов, в том числе и сотрудников иностранных СМИ.
«Честно говоря, я рада, что фокус сместился на наших журналистов, на журналистов из дружеских стран. Вы понимаете, в чем дело, я не стояла за принятием этого решения [не аккредитовывать представителей западной прессы], это решение принимали организаторы», – рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
Это, по ее словам, связано с тем, что на протяжении долгого времени в России наблюдали за «абсолютной деградацией западных СМИ», освещавших ситуацию в том числе и в РФ. Так, например, и сейчас не присутствовавшие на ПМЭФ журналисты американского издания The New York Times исказили ситуацию ровно наоборот, сообщив своей аудитории, что Петербургский форму проходит при «пустых залах».
«Но ведь они же всегда это делали, а когда было по-другому? – подчеркнула Захарова. – Сколько опровержений мы даем! Сколько мы пытались показать и продемонстрировать реальность в виде нашего к ним профессионального отношения!»
Но на Западе упорно продолжали гнуть свою линию, демонстрируя по отношению к российским журналистам самое скотское отношение. Так в недружественных странах представителям РФ то не давали визы, то не давали аккредитации, то давали визы или аккредитации в последний момент, зная, что воспользоваться ими все равно будет невозможно из-за отменены прямых рейсов. А сколько было случаев, когда россиян вообще физически куда-то не пускали, или высылали, или третировали, напомнила Захарова.
«Посмотрите, что делается со странами Прибалтики, когда наших соотечественников, которые работают на СМИ, аффилированные с Россией, их просто третировали, например, Марата Касема и очень многих других. Поэтому, видите, видимо, за что они боролись на то и напоролись, наверное, им тоже стоит почувствовать, что значит быть изгоями. Это не наш выбор», – добавила представитель МИД РФ.
Тем более, подчеркнула она, если вспомнить, как СМИ из недружественных стран после начала российской спецоперации демонстративно публиковали заявления о том, что покидают нашу страну.
«Так у меня вопрос: покинули или вернулись? Или как? Мы же их собрали даже, пригласили и спросили, если вы покинули Россию, будьте добры ваши аккредитации, которые мы заберем, потому что мы вас здесь не держим», – напомнила Захарова.
Однако тогда все эти журналисты, по ее словам, начали отыгрывать назад, говоря, что их отъезд временный, что им нужно подумать, проанализировать законодательство и тому подобное. То есть сразу планировали по-тихому вернуться.
«Понимаете? Ну разве это журналистский подход? Журналист он априори там, где новость, там, где событие, развитие какой-то повестки. А это значит, они политизированы уже просто до края или аффилированы со структурами, которые к журналистике не имеют никакого отношения», – подчеркнула представитель МИД.
И в этой ситуации не мешает вспомнить о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, которого в России заподозрили в шпионаже в пользу правительства США и на этом основании задержали. Ведь случай с Гершковичем далеко не единичный, просто российская сторона старалась до времени не афишировать подобные инциденты.
«Сколько у нас было информации. Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, но не предавали гласности и много лет хотели как-то выстроить нормальные отношения. Мы за открытость, мы за равенство, но это, извините, дорога с двухсторонним движением», – подчеркнула Мария Захарова.
Поэтому иностранным журналистам, добавила она в заключение, нужно в конце концов понять, что нельзя быть площадкой для работы deep state, спецслужб и политиков, нельзя публиковать фейки, а нужно освещать события, сохраняя объективность.