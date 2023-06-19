Величкин: позиция Индии указывает на провал попыток Запада сокрушить Россию

Давление Запада не заставило Индию подчиниться и присоединиться к антироссийской политике, так как это противоречило бы индийским национальным интересам.
Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал доцент кафедры международных отношений Дипломатических отношений МИД России Сергей Величкин.
Все попытки коллективного Запада сокрушить Россию на международной арене заканчиваются провалом. И этому поспособствовала твердая позиция Индии.
«Первым сбоем стала неудача попытки с ходу устроить «всеобщее осуждение агрессии России» в ООН. Индия была среди воздержавшихся и оставалась такой в последующих ситуациях, когда в органах ООН вносились подобного рода проекты», – напомнил эксперт.
Сохраняя хорошие отношения с Россией, Индия в первую очередь преследует собственные интересы, убежден Величкин. Так объем товарооборота между Россией и Индией в 2022 году увеличился до беспрецедентных 35 миллиардов долларов, хотя в 2021 году составил всего 12 миллиардов.
Этот фактор указывает о фактическом провале организованной Штатами антироссийской санкционной кампании.
«Индия проявляет упорство в собственном прочтении своих интересов, продолжая проведение независимой политики, сопряженной, как видно, с дистанцированием от Запада в вопросах построения нового миропорядка, что, несомненно, продвигает ее к обретению великодержавного статуса», – добавил эксперт.
Напомним, ранее в МИД России сообщили, что Москва готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем и Индией в Арктике, так как Пекин и Нью-Дели в последнее время выходят на лидирующие позиции в культурной и научной сферах.