Си Цзиньпин заявил, что судьба человечества зависит от отношений Китая и США

Помимо этого, Си Цзиньпин выразил надежду на способность двух стран преодолеть все встретившиеся на их пути сложности. С такими заявлениями он выступил на встрече с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Их переговоры проходят в Доме народных собраний, расположенном в Пекине.