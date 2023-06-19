Си Цзиньпин заявил, что судьба человечества зависит от отношений Китая и США

Судьба всего человечества в настоящее время зависит от отношений, которые складываются между Китаем и США. Так считает председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер призвал американское руководство с уважением относиться к его стране, исключив какой-либо ущерб законным правам государства. Также он признался, что официальный Пекин уважает интересы Вашингтона, и заверил, что КНР не намерена бросать США вызов на политическом поле.
Помимо этого, Си Цзиньпин выразил надежду на способность двух стран преодолеть все встретившиеся на их пути сложности. С такими заявлениями он выступил на встрече с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Их переговоры проходят в Доме народных собраний, расположенном в Пекине.