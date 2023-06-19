«От правды не уйдешь»: вице-губернатору Петербурга отправили книгу Максима Шугалея «Рассказы о войне. 2023»

Российский социолог Максим Шугалей заявил, что продолжает открывать глаза элите, поэтому направил вице-губернатору Санкт-Петербурга Борису Пиотровскому свою книгу «Рассказы о войне. 2023».
Администрация градоначальника Александр Беглова создала очередное ведомство, которое будет управлять политикой Северной столицы. Возглавит его сын бессменного директора Эрмитажа, вице-губернатор Борис Пиотровский. Он отвечает за спорт, культуру и молодежную политику в Петербурге, сообщил Шугалей в своем Telegram-канале.
«Но сколько ведомств не создавай и должностей не занимай, от правды не уйдешь», — сказано в публикации.
Рассказы, представленные в книге социолога, не являются сценариями, «слепленными на коленке для глупых фильмов». В ней рассказаны реальные истории раненых бойцов, врачей и пострадавших граждан, которым приходится жить в развалинах, сообщил Шугалей.