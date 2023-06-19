Госдолг платежом красен. Украина требует российские активы для погашения займов

Накануне в Киеве предложили новый план использования российских активов, замороженных на Западе. Советник президента Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко предложил закрыть этими средствами госдолг страны. Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Богдан Безпалько, даже если ЕС и США решатся изъять активы РФ, Киеву их все равно никто не отдаст.
Украина сможет погасить часть своего госдолга с помощью российских активов, замороженных на Западе в рамках экономических санкций, заявил Олег Устенко.
«Мы сейчас не платим по нашим займам. Не забывайте, что у России арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов, и еще 150 миллиардов долларов денег российской номенклатуры. А долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть из них вполне можно использовать», — сказал Устенко.
По его словам, экономика Украины после завершения конфликта обязательно будет расти, и в страну придут инвесторы — если Киев начнет закрывать свои долги тем, что «отберет у РФ». Ситуация с украинским госдолгом, сказал советник Зеленского, будет решаться после окончания конфликта, на специальной «кредиторской конференции».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев заявлял, что госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, только за апрель 2023 года он вырос на 4,4 миллиарда долларов. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, к концу 2023 года общий украинский долг может увеличиться до рекордных 173 миллиардов долларов.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский Центробанк предупредил Еврокомиссию о рисках использования российских активов, арестованных в Европе. По словам источников издания, если ЕК будет использовать прибыль от замороженных золотовалютных резервов РФ, это негативно скажется и на евро, и на других мировых валютах. В этом случае от евро могут отвернуться другие мировые Центробанки, у которых есть большие резервы.
Особенно рискованным выглядит сценарий, при котором ЕС решится на подобные действия в отрыве от остальных членов G7. Брюссель ранее неоднократно сообщал, что рассматривает возможность передачи арестованных российских активов Украине на восстановление страны. При этом европейские чиновники признавались, что пока не могут найти законный механизм использования замороженных резервов.
А накануне Сенат США представил законопроект, который дает президенту Джо Байдену полномочия конфисковывать замороженные российские средства и передавать их Киеву. Речь идет как о резервах Центробанка РФ, так и об активах организаций и частных лиц — российских чиновников и бизнесменов. Также документ запрещает снимать арест с активов России до завершения украинского конфликта.
Как сообщил по этому поводу российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, конфискация активов РФ таит в себе огромные риски для западных стран и компаний.
«Конфискация Западом наших активов, конечно, возможна. Хотя она таит в себе для западных стран и компаний довольно большое количество рисков — ведь в этом случае мы начнем конфисковывать их имущество не только здесь, в России, но и в других местах, — отметил Безпалько. — Это здорово ударит и по международной репутации Евросоюза, и по США. Ведь все остальные страны и политические силы поймут, что и их деньги при любой конфронтации с Западом могут быть точно так же конфискованы под благовидным предлогом».
По мнению аналитика, проблема для Киева еще и в другом — даже в случае, если российские ЗВР конфискуют, их едва ли будут передавать Украине. И тем более — погашать с их помощью украинские долги перед Западом.
«С высокой вероятностью, этого не произойдет. Возможно, какую-то небольшую часть средств символически припишут Киеву в счет текущих долговых обязательств. Но остальную, подавляющую часть денег Запад просто оставит себе. Так что мечты господина Устенко несколько преувеличены, — считает Безпалько. — Кроме того, это резко ускорит процесс дедолларизации в международных расчетах. Да, он может занять некоторое время — три-пять лет или больше. Но сам факт, что этот процесс стартовал, говорит о том, что мир стремительно меняется, и любой неосторожный шаг Запада резко его ускорит».
Аналитик напомнил — на днях президент Кении Уильям Руто публично заявил, что он «не понимает, почему африканские страны должны торговать между собой в американской валюте». А Иран, Саудовская Аравия, Египет и ряд других влиятельных стран в поисках альтернативных расчетов подали заявки на вступление в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
«Еще целый ряд стран мира уже заключил соглашения о взаимной торговле в нацвалютах. Все это — процесс ухода мировой торговли от доллара, и остановить его уже невозможно, — отметил Безпалько. — Думаю, Запад поступит с украинскими долгами на десятки миллиардов долларов так: он оставит их "висеть" на Украине, и заставит Киев расплачиваться по ним либо геополитическими решениями, либо пока еще интересными для Запада национальными активами».
Напомним, ранее российский Минфин оценивал объем замороженных Брюсселем активов в 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия в мае 2023 года сообщила, что размер активов РФ, арестованных в ЕС после начала военной спецоперации, составляет около 215 миллиардов долларов.
Пока что на Западе нет ни механизма использования этих средств, ни окончательного решения по этому поводу. Но некоторые европейские страны заявляют, что они «готовы отдать Украине российские деньги».