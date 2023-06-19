Госдолг платежом красен. Украина требует российские активы для погашения займов

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский Центробанк предупредил Еврокомиссию о рисках использования российских активов, арестованных в Европе. По словам источников издания, если ЕК будет использовать прибыль от замороженных золотовалютных резервов РФ, это негативно скажется и на евро, и на других мировых валютах. В этом случае от евро могут отвернуться другие мировые Центробанки, у которых есть большие резервы.