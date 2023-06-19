Производители беспилотников из Китая хотят открыть заводы в России

Причиной переноса производства называются проблемы с сертификацией. Потенциальными инвесторами могут стать такие производители дронов, как Fimi, AEE и ZeroZero. Они готовы запустить в России крупноузловую сборку квадрокоптеров. Сейчас цена беспилотников этих брендов стартует с 14 тысяч рублей.