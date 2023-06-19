Производители беспилотников из Китая хотят открыть заводы в России

Небольшие компании из Китая, занимающиеся производством беспилотников, выразили заинтересованность в локализации выпуска продукции в России. Такая возможность сейчас активно обсуждается между китайскими предприятиями и российскими разработчиками, сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке электроники.
Причиной переноса производства называются проблемы с сертификацией. Потенциальными инвесторами могут стать такие производители дронов, как Fimi, AEE и ZeroZero. Они готовы запустить в России крупноузловую сборку квадрокоптеров. Сейчас цена беспилотников этих брендов стартует с 14 тысяч рублей.
Эксперты неоднозначно оценили такую инициативу. По мнению одних специалистов, перенос производства на российскую территорию приведет к увеличению доли Китая на местном рынке. Другие считают, что из-за этого вырастет стоимость дронов.