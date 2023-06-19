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Песков прокомментировал данные о возможной подготовке госпереворота для свержения Лукашенко

Политика
Песков прокомментировал данные о возможной подготовке госпереворота для свержения Лукашенко

Минск готов противостоять попыткам госпереворота в Белоруссии для свержения главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера РФ отметил, что нет никаких конкретных данных о подготовке в Польше возможного свержения Лукашенко.

«Но очевидным остается одно — это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов», – сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что есть желающие дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии. При этом стороны готовы противостоять подобным выпадам.

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