Песков прокомментировал данные о возможной подготовке госпереворота для свержения Лукашенко

Минск готов противостоять попыткам госпереворота в Белоруссии для свержения главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь лидера РФ отметил, что нет никаких конкретных данных о подготовке в Польше возможного свержения Лукашенко.
«Но очевидным остается одно — это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов», – сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что есть желающие дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии. При этом стороны готовы противостоять подобным выпадам.