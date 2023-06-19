Концерт Григория Лепса отменили в Казахстане

Концерт российского исполнителя Григория Лепса в Казахстане отменен. Соответствующее решение приняла администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области.
«Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — сказано в официальном сообщении.
Напомним, до этого с призывом отменить концерт Лепса к акимам города Конаев обратились местные жители. Вероятно, это связано с тем, что во время неформальной вечеринки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard, принадлежащий ВСУ.
Ранее певица из Украины Ольга Полякова объявила вознаграждение за пинок Николаю Баскову и плевок в лицо Григорию Лепсу. Исполнительница обещает 1 тыс. долларов.