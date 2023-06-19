Концерт Григория Лепса отменили в Казахстане

Напомним, до этого с призывом отменить концерт Лепса к акимам города Конаев обратились местные жители. Вероятно, это связано с тем, что во время неформальной вечеринки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard, принадлежащий ВСУ.