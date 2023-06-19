Онколог Копосов объяснил, как не нужно лечить рак

Главные ошибки, которые допускаются при лечении рака, перечислил врач-онколог Павел Копосов.
Никаких чудодейственных пищевых добавок для борьбы со злокачественными новообразованиями не существует, отметил специалист. Вылечить рак с помощью диеты тоже нельзя. Не рекомендуется прибегать к народной медицине — некоторые растения действительно убивают раковые клетки, но добиться эффекта в домашних условиях невозможно, пишет «Российская газета».
Онкологические болезни возникают из-за мутаций, наиболее изученные — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез. Людям, у которых родственники болели раком, следует особенно внимательно следить за здоровьем, подчеркнул Копосов.