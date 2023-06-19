Бангладеш направила официальную заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш подала заявку, чтобы стать полноправным членом БРИКС. Об этом написала местная газета «Дакка трибьюн».
Соответствующий запрос направили после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Согласно данным газеты, последний положительно отнесся к инициативе Бангладеш. Стоит отметить, что Дакка сейчас входит список «друзей БРИКС».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о странах, которые хотят вступить в БРИКС. По его словам, количество желающих достигло почти двух десятков.