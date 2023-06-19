Врач Болибок рассказал о постковидном синдроме

Врач-иммунолог Владимир Болибок предостерег россиян от иллюзий об окончании проблем, связанных с COVID-19.
По словам специалиста, неверно думать, что пандемия коронавируса миновала, а вместе с ней исчезли и сопутствующие факторы риска для здоровья. Как пояснил Болибок, до сих пор переболевшие COVID-19 страдают от постковидного синдрома, сообщают «Новые новости».
Речь идет о побочных явлениях в виде различных осложнений. Чаще всего обостряются сосудистые и аутоиммунные недуги. В постковидный период зафиксирован их двукратный рост, и все они спровоцированы COVID-19.