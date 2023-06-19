Лукашенко исключил проведение выборов в Белоруссии «как в США»

Предстоящие белорусские выборы пройдут честно, не как в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с руководителем ЦИК Игорем Карпенко.
По словам главы государства, те субъекты, куда будут отправлять наблюдателей, определены соответствующими законами. Минску нечего прятать, поэтому наблюдатели будут приглашены в нужное время. Люди должны увидеть, как проходит избирательный процесс в Белоруссии.
«Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер ранее заявил, что Запад хочет использовать нацформирования для свержения власти в республике, передает телеканал «360».