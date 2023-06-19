Лукашенко исключил проведение выборов в Белоруссии «как в США»

По словам главы государства, те субъекты, куда будут отправлять наблюдателей, определены соответствующими законами. Минску нечего прятать, поэтому наблюдатели будут приглашены в нужное время. Люди должны увидеть, как проходит избирательный процесс в Белоруссии.