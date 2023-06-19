«Вкусно — и точка» повысит цены на позиции своего меню с 26 июня

По оценкам авторов Telegram-канала, цена чизкейка в ресторанах сети поднимется со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны станут обходиться россиянам в 109 руб. вместо прежних 99 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром подорожают со 139 до 150 рублей.