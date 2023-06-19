«Вкусно — и точка» повысит цены на позиции своего меню с 26 июня

Почти все блюда из меню ресторанов «Вкусно — и точка» подорожают с 26 июня 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, рост цен составит от 5 до 8%. В компании назвали это вынужденным решением из-за увеличения себестоимости продуктов и трудностей с логистикой.
Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе сети ресторанов.
По оценкам авторов Telegram-канала, цена чизкейка в ресторанах сети поднимется со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны станут обходиться россиянам в 109 руб. вместо прежних 99 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром подорожают со 139 до 150 рублей.