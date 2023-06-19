Жители ХМАО приняли участие в Неделе информирования о важности физической активности

В особенности это полезно пенсионерам и людям, имеющим хронические болезни, подчеркнул медик. Физические упражнения на свежем воздухе выступают одним из элементов закаливания, наряду с контрастным душем. Их также можно использовать для улучшения настроения и самочувствия, добавил Камнев.