Жители ХМАО приняли участие в Неделе информирования о важности физической активности

Неделя информирования о важности физической активности началась в РФ. В Югре поддержали общероссийскую акцию, поскольку низкая физическая активность является фактором риска развития многих опасных болезней.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал Ugra-news, малоподвижный образ жизни повышает на 30% риск развития ишемической болезни сердца, на 27% – сахарного диабета II типа и на 21-25% – рака толстого кишечника и рака молочной железы.
По словам врача-терапевта Центра общественного здоровья и медпрофилактики Кирилла Камнева, физическая активность является оптимальным вариантом пути к ЗОЖ. Имеется в виду не профессиональный спорт, а система регулярных физнагрузок: ходьба, уборка дома, работа в саду, активная игра с детьми, прогулки с собакой, фитнес, пробежки, плавание и велопрогулки, пояснил эксперт.
В особенности это полезно пенсионерам и людям, имеющим хронические болезни, подчеркнул медик. Физические упражнения на свежем воздухе выступают одним из элементов закаливания, наряду с контрастным душем. Их также можно использовать для улучшения настроения и самочувствия, добавил Камнев.