Лавров: США нацелены на расшатывание внутриполитической ситуации в России перед выборами

Руководство США стремится расшатать внутриполитическую ситуацию в России перед выборами президента страны. На это обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров.
Дипломат указал на продолжающееся американское вмешательство во внутренние дела других государств. Речь идет как об угрозах и шантаже, так и о проведении цветных революций. По его словам, Белый дом хотел повторить госпереворот на Украине в Белоруссии, но ничего не вышло.
«На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — предупредил Лавров.
Министр иностранных дел РФ коснулся данного вопроса, выступая на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.