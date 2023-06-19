Лавров: США нацелены на расшатывание внутриполитической ситуации в России перед выборами

Дипломат указал на продолжающееся американское вмешательство во внутренние дела других государств. Речь идет как об угрозах и шантаже, так и о проведении цветных революций. По его словам, Белый дом хотел повторить госпереворот на Украине в Белоруссии, но ничего не вышло.