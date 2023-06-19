Политолог Кедми: Запад не сможет отыграть назад в случае нарушения красной линии России

По словам эксперта, Вашингтон и страны Европы не смогли «похоронить» российскую экономику при помощи санкций и изоляции на международной арене. Прочность Москвы оказалась весьма демонстративной, а риск применения передового оружия РФ достаточно реален. Это может произойти, если США и западные «вассалы» перейдут красную линию.