Соединенные Штаты вместе со своими партнерами пытаются найти предел терпения России, который определит президент Владимир Путин, заявил израильский политолог Яков Кедми.
По словам эксперта, Вашингтон и страны Европы не смогли «похоронить» российскую экономику при помощи санкций и изоляции на международной арене. Прочность Москвы оказалась весьма демонстративной, а риск применения передового оружия РФ достаточно реален. Это может произойти, если США и западные «вассалы» перейдут красную линию.
Кедми подчеркнул, что предел терпения русских знает только Владимир Путин. Если оппоненты Москвы перейдут за грани дозволенного, то отыграть назад у них не получится.
«Когда они поймут, что перешли границу, для них будет поздно. А когда — это не для публичного обсуждения», — подчеркнул политолог в эфире «Соловьев Live».
Владимир Путин ранее заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира. По словам президента, Москва с уважением относится к позиции Африки по Украине, передает телеканал «360».