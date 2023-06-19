Банк России предложил обязать операторов передавать финучреждениям личные данные абонентов

Тема рассматривалась в начале лета, но операторы и ФСБ не оценили эту идею. Свое мнение они объяснили угрозами сохранению конфиденциальности данных. Из-за этих разногласий изучение проекта в Госдуме могут отложить на осень, допустил источник.