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Банк России предложил обязать операторов передавать финучреждениям личные данные абонентов

Экономика
Банк России предложил обязать операторов передавать финучреждениям личные данные абонентов

Центральный банк РФ предложил расширить список данных, которыми сотовые операторы обязаны будут делиться с банками через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о расширении поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые предполагают запуск этой системы.

В текущей версии проекта закона говорится, что операторам придется делиться с финучреждениями сведениями о замене сим-карты, мобильного устройства и иной технической информацией. В том числе регулятор предложил размещать в ЕИС ПСА персональные данные абонентов.

Тема рассматривалась в начале лета, но операторы и ФСБ не оценили эту идею. Свое мнение они объяснили угрозами сохранению конфиденциальности данных. Из-за этих разногласий изучение проекта в Госдуме могут отложить на осень, допустил источник.

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