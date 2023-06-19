Банк России предложил обязать операторов передавать финучреждениям личные данные абонентов

Центральный банк РФ предложил расширить список данных, которыми сотовые операторы обязаны будут делиться с банками через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о расширении поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые предполагают запуск этой системы.
В текущей версии проекта закона говорится, что операторам придется делиться с финучреждениями сведениями о замене сим-карты, мобильного устройства и иной технической информацией. В том числе регулятор предложил размещать в ЕИС ПСА персональные данные абонентов.
Тема рассматривалась в начале лета, но операторы и ФСБ не оценили эту идею. Свое мнение они объяснили угрозами сохранению конфиденциальности данных. Из-за этих разногласий изучение проекта в Госдуме могут отложить на осень, допустил источник.