Си Цзиньпин и Блинкен начали переговоры в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило издание Xinhua.
Согласно полученной информации, переговоры сторон проходят в Пекине. Си Цзиньпин в ходе мероприятия выразил надежду, что визит Блинкена позитивно отразится на стабилизации отношений.
Напомним, что американский дипломат прибыл в Китай 18 июня. Он уже встретился с министром иностранных дел Цинь Ганом. Стороны провели откровенные и конструктивные переговоры. Представитель Китая также подтвердил готовность посетить Вашингтон в удобное время.