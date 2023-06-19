Си Цзиньпин и Блинкен начали переговоры в Пекине

Напомним, что американский дипломат прибыл в Китай 18 июня. Он уже встретился с министром иностранных дел Цинь Ганом. Стороны провели откровенные и конструктивные переговоры. Представитель Китая также подтвердил готовность посетить Вашингтон в удобное время.