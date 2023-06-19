Нарышкин: Киев может продолжать работать над созданием «грязной ядерной бомбы»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим может продолжать работы по созданию «грязной ядерной бомбы».
По информации ведомства, госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение об отправке на переработку партии облученного топлива с Ровенской АЭС. Два контейнера с ядерным топливом переместили на площадку хранилища в Чернобыле, при этом Киев не уведомил об этом МАГАТЭ.
Не исключено, что действия киевского режима связаны с намерениями продолжить работы по созданию «грязной ядерной бомбы», отметили в СВР.