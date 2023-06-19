Нарышкин: Киев может продолжать работать над созданием «грязной ядерной бомбы»

По информации ведомства, госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение об отправке на переработку партии облученного топлива с Ровенской АЭС. Два контейнера с ядерным топливом переместили на площадку хранилища в Чернобыле, при этом Киев не уведомил об этом МАГАТЭ.