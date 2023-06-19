HR-эксперт Мурадян объяснил, почему шестидневка в России не принесет выгоды работодателям

Поэтому Минтруд РФ во главе с Антоном Котяковым поступил очень логично, отклонив предложение о шестидневке, считает специалист. Гарри Мурадян выразил мнение, что российским работодателям следует вводить системы поощрения, которые будут мотивировать сотрудников работать более эффективно. Это в итоге будет более действенно, чем увеличение количества рабочих дней.