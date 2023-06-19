HR-эксперт Мурадян объяснил, почему шестидневка в России не принесет выгоды работодателям

Причину, по которой шестидневная рабочая неделя в России не имеет смысла, назвал HR-эксперт Гарри Мурадян.
Необходимо повышать не количество трудовых часов, а эффективность каждого сотрудника, считает специалист. Продуктивность работников в России сейчас одна из самых низких мире — всего 17%, заявил Мурадян в интервью телеканалу «360».
«Что это значит: 100% — время, которое человек проводит на работе, а только 17% — продуктивная работа. Все остальное время сотрудник балду гоняет: чай с коллегами пьет, сообщения массами друг другу пересылает, сплетничает о коллегах, в курилке разговаривает с ребятами про жизнь, обсуждает, кто как на свидание сходил», — объяснил эксперт.
Поэтому Минтруд РФ во главе с Антоном Котяковым поступил очень логично, отклонив предложение о шестидневке, считает специалист. Гарри Мурадян выразил мнение, что российским работодателям следует вводить системы поощрения, которые будут мотивировать сотрудников работать более эффективно. Это в итоге будет более действенно, чем увеличение количества рабочих дней.