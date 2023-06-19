Побывавшая в Турции полька пожаловалась на обилие россиян в некоторых районах страны

Жительница Польши Малгожата раскритиковала отдых в одном из районов в турецкой Аланье, который, по ее заявлениям, «захватили русские».
Женщина посетила республику в мае. Она выбрала для отдыха район Махмутлар, однако была удивлена, что он больше похож на «маленькую Москву». Многие вывески были на кириллице, а на базаре свободно разговаривали на русском языке, передает слова туристки Onet.
«Везде я слышала "девушка", "привет" и другие слова, которые я совершенно не понимала. Я отвечала по-английски, что я не из России, но, похоже, они не верили», — передает возмущение туристки РИА «Новости».
Стоит отметить, что русские, в свою очередь, продолжают массово жаловаться на условия отдыха в Турции, передает телеканал «360». Некоторые туристы сообщили, что качество и и сервис в отелях республики снизились, однако цены на путевки заметно выросли.