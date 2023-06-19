Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс» на два миллиона рублей, сообщили журналисты.
Фирму признали виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России данных о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Представители ведомства утверждают, что информация необходима для розыска людей и обеспечения безопасности страны, пишет ТАСС.
Наказание по статье 13.31 КоАП РФ предусматривает штраф от 2 до 6 млн рублей. Представитель «Яндекса» в суде признал вину компании, после чего приговор вступил в законную силу, передает телеканал «360».