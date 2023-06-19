Хазин: Запад просчитался и его модель санкционного давления на РФ рассыпается

В ответ Михаил Хазин выразил уверенность в том, что санкционная модель Запада уже рассыпается, так как далеко не все страны готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду США. Особенно, если учесть дальнейшие планы самих Соединенных Штатов по отношению к самим этим странам.