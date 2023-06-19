Хазин: Запад просчитался и его модель санкционного давления на РФ рассыпается

Соединенные Штаты просчитались в своих планах разрушить российскую экономику. Уже видно, что модель, в рамках которой против РФ вводились беспрецедентные по масштабности санкции, рассыпается, так как Китай эти санкции, очевидно, не поддержит.
Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с журналистом телеканала «Царьград» Юрием Пронько высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
В Евросоюзе в настоящее время, напомнил журналист, продолжается обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. Как еще в мае заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 11-й пакет санкций будет ориентирован на ужесточение механизмов соблюдения уже принятых запретов и ограничений.
В связи с этими планами Запада в России появляются опасения, что новые санкции поставят в трудное положение те иностранные компании, которые наращивают экспортно-импортные отношения с Россией, отметил Пронько.
В ответ Михаил Хазин выразил уверенность в том, что санкционная модель Запада уже рассыпается, так как далеко не все страны готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду США. Особенно, если учесть дальнейшие планы самих Соединенных Штатов по отношению к самим этим странам.
«Уже видно, что модель, в рамках которой вводились антироссийские санкции, она рассыпается. Если США, как нас учил недавний юбиляр [экс-госсекретарь США] Генри Киссинджер, действительно собираются отжать у Китая Юго-Восточную Азию всю целиком, то ждать, что Китай будет соблюдать эти санкции – это смешно», – подчеркнул Хазин.
При этом эксперт напомнил, что на Западе, и в США в частности, любое альтернативное мнение о состоянии экономики находится под запретом, что в итоге ведет к губительным ошибкам Федеральной резервной системы.
Так на днях, хоть ФРС и не подняла ставку, но глава ведомства Джером Пауэлл на последних пресс-конференциях устраивает настоящие истерики, требуя от Белого дома принять, наконец, решение по снятию лимита на потолок госдолга.
Причем, как объясняет Хазин, это требование было лишь поводом для истерик Пауэлла.
«Потому что реальная подоплека была иной. Есть два решения. Одно политическое – это перенос центра тяжести США из Европы в Юго-Восточную Азию. А второе – ужесточение денежно-кредитной политики смягчения», – говорит экономист.
Все это, по его словам, связано с тем, насколько плохо в США обстоят дела с инфляцией.
Несмотря на то, что официальная статистика держатся в рамках допустимого, реальная инфляция для простых американцев очень высока и уровень жизни населения в Соединенных Штатах стремительно падает. Разумеется, это вызывает сильное недовольство в стране, что сильно пугает власти. Именно с этим и связаны истерики Пауэлла, убежден Хазин – потому что глава Федеральной резервной службы не может объяснить, что происходит.