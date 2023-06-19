«Опасность провокаций». Запад готов затянуть Приднестровье в «воронку войны»

Как заявил 19 июня директор департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, любые попытки дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья будут считаться «нападением на Россию». По мнению российского политолога Николая Старикова, сегодня Киев вполне способен на провокации в республике с целью отвлечь внимание от провала контрнаступления ВСУ.
По словам эксперта, Москва предостерегла от попыток провокации против российских военных в регионе, потому что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом.
«Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и оперативной группы российских войск» — подчеркнул Полищук.
Это предупреждение со стороны российских дипломатов стало далеко не первым за последнее время. К примеру, 7 июня спикер МИД РФ Мария Захарова также предостерегла от провокаций в сторону российских миротворцев в Приднестровье. Так она прокомментировала вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военным, находящимся на этой территории.
Ранее 27 мая замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что российские военные, несомненно, отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят местное население. Он отметил, что ситуация вокруг региона «сложная».
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политолог и публицист Николай Стариков, Западу выгодно вовлечь соседние страны в «воронку войны», которая существует на Украине.
«Думаю, опасность вооруженных провокаций против военных РФ в Приднестровье существует, и о ней неоднократно говорили как российские политики, так и дипломаты и эксперты. Для Запада весьма выгодна дополнительная дестабилизация в Приднестровье и, опосредованно, в Молдавии — для того, чтобы расширить ту "воронку войны", в которую киевский режим уже погрузил собственную страну» — указал аналитик.
Он также отметил, что дестабилизация в Приднестровье стала бы хорошим способом отвлечь мировое внимание от неудач в контрнаступлении ВСУ, которое продолжается уже две недели, и не имеет особого успеха.
«Ситуация на фронтах обидна для Киева еще и тем, что потенциальные успехи "контрнаступа" широко анонсировались несколько месяцев. Мы видим, что ВСУ ценой неимоверных потерь удалось с огромным трудом занять всего несколько сел, что с военной точки зрения абсолютно ничтожно, — сообщил Стариков. — Понятно, что мы не знаем, как могут развиваться события вокруг Приднестровья, но опасность провокаций там достаточно велика. Особенно с учетом того, что ранее украинские власти уже разместили несколько боеспособных соединений ВСУ вдоль границ с республикой».
Политолог напомнил: на территории Приднестровья находится всего несколько тысяч военных РФ, и в случае нападения со стороны ВСУ отбить эти атаки будет непростой задачей.
«Главная проблема для наших войск состоит в том, что в Приднестровье нет никакого транспортного коридора, по которому можно снабжать наш контингент оружием и боеприпасами из "материковой" России. В случае нападения туда будет просто физически не доставить ни подкрепления, ни дополнительные вооружения или амуницию» — указал Стариков.
Аналитик напомнил, что главной целью ВСУ наверняка станет огромный советский склад вооружений в селе Колбасна, который находится всего в двух километрах от границы с Украиной.
«С юга к селу Колбасна примыкает военный склад, охраняемый российскими военными. Речь идет о некогда крупнейшей в Восточной Европе базе с боеприпасами различных типов, общая масса которых достигает 22 тысяч тонн. На складе находятся танковые и артиллерийские снаряды, минометные и наземные мины, авиабомбы различного калибра, вплоть до ФАБ-5000, а также снаряды к автоматическим пушкам и зенитным установкам и миллионы патронов к стрелковому оружию», — заключил Николай Стариков.
Напомним, конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской республикой начался в позднесоветское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР, и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с «Соглашением о мирном урегулировании в Приднестровье». Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.