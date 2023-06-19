«Опасность провокаций». Запад готов затянуть Приднестровье в «воронку войны»

Это предупреждение со стороны российских дипломатов стало далеко не первым за последнее время. К примеру, 7 июня спикер МИД РФ Мария Захарова также предостерегла от провокаций в сторону российских миротворцев в Приднестровье. Так она прокомментировала вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военным, находящимся на этой территории.