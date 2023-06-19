Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал при взрыве автомобиля в Симферополе

В Симферополе произошел взрыв автомобиля, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов. В результате ЧП чиновник получил сильные ожоги, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент случился на Евпаторийском шоссе. По предварительной информации, на машине Land Cruiser был установлен газовый баллон, который впоследствии сдетонировал.
Пострадал сам Епифанов, а также его охранник и секретарь. Они все были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.