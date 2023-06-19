РИА Новости: Путин на ПМЭФ разрушил стену лицемерного молчания о нацизме на Украине

Российский президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума разрушил стену лицемерного молчания, заявила обозреватель Наталия Осипова.
В статье для РИА Новости эксперт напомнила, что на ПМЭФ глава государства показал присутствующим документальные свидетельства преступлений сторонников националиста Степана Бандеры, напомнив о героизации подобных личностей на Украине. Показ этих ужасающих кадров международным представителям стал важнейшим сигналом для всего мира. Все присутствующие в один момент поменяли выражение лица, поскольку смотреть на эти кадры спокойно было невозможно.
Осипова подчеркнула, что бороться с историческими знаниями можно только при помощи умалчивания. Поэтому Запад сейчас делает вид, что ничего страшного не происходит.
«Владимир Путин, предложив миру краткую лекцию об украинском нацизме с документами и фактами в руках — в буквальном даже смысле, — разрушил эту стену лицемерных умолчаний», — говорится в материале.
Российский лидер ранее заявил, что Украина в рамках своего контрнаступления не сумела добиться успехов ни на одном из направлений, передает телеканал «360».