РИА Новости: Путин на ПМЭФ разрушил стену лицемерного молчания о нацизме на Украине

В статье для РИА Новости эксперт напомнила, что на ПМЭФ глава государства показал присутствующим документальные свидетельства преступлений сторонников националиста Степана Бандеры, напомнив о героизации подобных личностей на Украине. Показ этих ужасающих кадров международным представителям стал важнейшим сигналом для всего мира. Все присутствующие в один момент поменяли выражение лица, поскольку смотреть на эти кадры спокойно было невозможно.