Минтруд РФ сообщил об увеличении майских выходных для россиян в следующем году

Выходные в следующем мае будут увеличены до четырех дней, сообщил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков.
Россияне в 2024 году смогут отдыхать с 28 апреля по 1 мая включительно. Два дополнительных дня станут выходными из-за переноса с 27 апреля (суббота) и ноябрьских праздников. Ведомство опубликует проект постановления в ближайшее время, передает «Известия».
Стоит отметить, что новогодние праздники при этом останутся полноценными и на работу нужно будет выйти только 8 января. При составлении проекта в Минтруде пытались соблюсти баланс между зимними и весенними выходными, отметил Антон Котяков.
Главе Минтруда Котякову ранее поступило предложение о введении в России шестидневной рабочей недели, передает телеканал «360». HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что России нужно думать об увеличении эффективности сотрудников, а не о количестве рабочих дней в неделе.