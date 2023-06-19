Ребенок и шестеро взрослых пострадали при обстреле Валуек под Белгородом со стороны ВСУ

Город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны подразделений ВСУ. Травмы и ранения получили семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, среди пострадавших есть ребенок. У него диагностировали перелом ключицы. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.
При атаке украинских военных оказались повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома. На территории одного из них загорелась хозпостройка. На месте работают экстренные службы.