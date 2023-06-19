Sohu: Блинкен «с горя» посетил Китай с целью насолить России

Обозреватели уверены, что у американского политика было несколько причин приехать в КНР, при этом одна из них связана с Россией. Блинкен прибыл в Пекин «с горя», поскольку полномасштабная кампания против Москвы обернулась провалом. По этой причине Вашингтон пытается насолить РФ и лишить одного из партнеров, передает «ПолитРоссия».