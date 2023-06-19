Госсекретарь США Энтони Блинкен «с горя» прибыл в Пекин, чтобы насолить России. Такое мнение выразили авторы китайского издания Sohu.
Обозреватели уверены, что у американского политика было несколько причин приехать в КНР, при этом одна из них связана с Россией. Блинкен прибыл в Пекин «с горя», поскольку полномасштабная кампания против Москвы обернулась провалом. По этой причине Вашингтон пытается насолить РФ и лишить одного из партнеров, передает «ПолитРоссия».
«Блинкен не боится выставить себя дураком», – сказано в статье.
Дело в том, что Китай не позволит США диктовать какие-то условия. Кроме того, Пекин неоднократно заявлял, что американская сторона не имеет права контролировать китайско-российские отношения. По этой причине попытка Блинкена насолить Москве провалится, уверены авторы.
Телеканал «360» ранее информировал, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел встречу с Энтони Блинкеном. Представитель КНР в ходе мероприятия указал, что отношения с Соединенными Штатами находятся на самой низкой стадии.