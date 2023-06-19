Катар и ОАЭ решили восстановить дипотношения и возобновить работу своих посольств

В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что страны стремятся к укреплению двусторонних отношений. Поэтому Катар возобновляет работу своего посольства в Абу-Даби и консульства в Дубае, а ОАЭ запускает работу дипломатической миссии в Дохе с 19 июня.