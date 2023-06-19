Катар и ОАЭ решили восстановить дипотношения и возобновить работу своих посольств

Руководство ОАЭ и власти Катара приняли решение о восстановлении дипломатических отношений, сообщили представители катарского министерства иностранных дел.
В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что страны стремятся к укреплению двусторонних отношений. Поэтому Катар возобновляет работу своего посольства в Абу-Даби и консульства в Дубае, а ОАЭ запускает работу дипломатической миссии в Дохе с 19 июня.
Ранее сообщалось, что представители России и Катара обсудили сотрудничество в сфере обращения с отходами, передает телеканал «360».