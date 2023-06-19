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Минздрав Украины сообщил о выявлении возбудителя холеры в пресной воде после разрушения Каховской ГЭС

Общество
Минздрав Украины сообщил о выявлении возбудителя холеры в пресной воде после разрушения Каховской ГЭС

Холеровидный вибрион выявлен в пресных водах Николаевской области, сообщили специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Опасный возбудитель холеры был обнаружен именно в тех районах, которые подверглись затоплению после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций аммиака в Днепро-Бугском лимане, сообщили в ведомстве.

Жителям Одесской области запретили с 17 июня купаться и вылавливать рыбу в море и пресных водоемах региона. Причиной тому послужило выявление в них возбудителей инфекционных заболеваний.

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