Минздрав Украины сообщил о выявлении возбудителя холеры в пресной воде после разрушения Каховской ГЭС

Холеровидный вибрион выявлен в пресных водах Николаевской области, сообщили специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Опасный возбудитель холеры был обнаружен именно в тех районах, которые подверглись затоплению после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций аммиака в Днепро-Бугском лимане, сообщили в ведомстве.
Жителям Одесской области запретили с 17 июня купаться и вылавливать рыбу в море и пресных водоемах региона. Причиной тому послужило выявление в них возбудителей инфекционных заболеваний.