Минздрав Украины сообщил о выявлении возбудителя холеры в пресной воде после разрушения Каховской ГЭС

Опасный возбудитель холеры был обнаружен именно в тех районах, которые подверглись затоплению после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций аммиака в Днепро-Бугском лимане, сообщили в ведомстве.