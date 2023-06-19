Пока есть такая возможность: Володин дал совет уехавшим из России гражданам

Россияне, решившие оставить страну после объявления спецоперации на Украине, еще могут приехать на родину. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД предупредил, что в другое время, учитывая истерию Западной Европы, такая возможность может попросту исчезнуть. По его словам, больше 50% граждан успели вернуться в РФ из других стран.
«Учитывая происходящее, правильно, наконец, включить голову: сегодня есть возможность вернуться...» — дал совет Володин в собственном Telegram-канале.
Председатель ГД объяснил, что в других государствах россияне рассчитывали тихо отсидеться, но встретились с второсортным отношением к себе. Володин добавил, что им не предоставляли работу, а их дети терпели буллинг в образовательных учреждениях.