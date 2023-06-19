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Дипломат Ван И призвал США перестать раздувать тему «китайской угрозы»

Политика
Дипломат Ван И призвал США перестать раздувать тему «китайской угрозы»

Соединенные Штаты должны перестать раздувать тему «китайской угрозы», заявил руководитель Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Во время встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном китайский дипломат отметил, что Вашингтон обязан прекратить использование незаконных односторонних санкций и перестать предпринимать попытки по подавлению развития КНР.

Ван И также призвал власти США не вмешиваться во внутренние дела республики.

Глава МИД КНР Цинь Ган ранее заявил, что отношения Китая и США находятся в самой низкой точке, передает телеканал «360».

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