Дипломат Ван И призвал США перестать раздувать тему «китайской угрозы»

Соединенные Штаты должны перестать раздувать тему «китайской угрозы», заявил руководитель Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Во время встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном китайский дипломат отметил, что Вашингтон обязан прекратить использование незаконных односторонних санкций и перестать предпринимать попытки по подавлению развития КНР.
Ван И также призвал власти США не вмешиваться во внутренние дела республики.
Глава МИД КНР Цинь Ган ранее заявил, что отношения Китая и США находятся в самой низкой точке, передает телеканал «360».