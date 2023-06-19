МИД РФ: договоренность о нахождении ядерного оружия в Белоруссии не имеет временных рамок

Российское ядерное оружие может находиться на белорусской территории неограниченное количество времени. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.
«В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО (тактического ядерного оружия — Прим. ред.) в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», — уточнил он.
По словам Полищука, Россия приняла решение разместить ТЯО на территории Белоруссии в основном из-за того, что вынуждена была ответить на агрессивную политику Североатлантического альянса.