Газовые турбины на российских ТЭС могут лишиться обслуживания General Electric

Новые рестрикции со стороны Соединенных Штатов, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, вступили в силу с 18 июня нынешнего года. В случае реализации вышеуказанного намерения Москва может столкнуться с опасностью остановки поставок оригинальных запчастей для оборудования, а также отказа иностранных инженеров от ремонта.