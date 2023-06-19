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Газовые турбины на российских ТЭС могут лишиться обслуживания General Electric

Экономика
Газовые турбины на российских ТЭС могут лишиться обслуживания General Electric

Расширение санкций со стороны властей США может привести к тому, что американская компания General Electric (GE) прекратит обслуживание нефтегазовой отрасли в России, сообщает издание «Коммерсантъ».

Новые рестрикции со стороны Соединенных Штатов, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, вступили в силу с 18 июня нынешнего года. В случае реализации вышеуказанного намерения Москва может столкнуться с опасностью остановки поставок оригинальных запчастей для оборудования, а также отказа иностранных инженеров от ремонта.

Представители General Electric также подтвердили журналистам портала, что они заканчивают оказание инжиниринговых услуг в стране. Всего в России, включая нефтегазовую отрасль и другие секторы промышленности, установлено более 1,7 тыс. турбин разной мощности, созданных иностранными организациями.

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