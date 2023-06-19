Глава ЮАР Рамафоса выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине 

Конфликт на Украине следует урегулировать посредством переговоров и дипломатии. Так считает президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Политик призвал принять во внимание ключевые принципы неприсоединения к военным блокам. Также он напомнил, что разрешение кризиса отвечает коллективным интересам стран.
«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями...»— отметил Рамафоса по результатам поездки африканских лидеров в Россию и на Украину.
Помимо этого, глава республики обратил внимание на значимость теплого приема делегации на российской и украинской территориях. Рамафоса сделал вывод, что предложения политиков по текущему конфликту все-таки будут рассмотрены.