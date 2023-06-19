МИД РФ обвинил Киев в размещении воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией

Командование Вооруженных сил Украины разместило крупные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и пытается узнать, способна ли республика обороняться. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает ТАСС.
«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы». — отметил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, в Киеве должны понимать, что в данном районе достаточно сил и средств для эффективного отражения любой атаки со стороны Украины.