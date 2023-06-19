Ракетная система «Торнадо-С» уничтожила HIMARS американского производства в зоне СВО

В ходе специальной военной операции российский РСЗО «Торнадо-С» с применением управляемой ракеты уничтожил установку HIMARS, поставленную Соединенными Штатами Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в понедельник, 19 июня.
В официальном заявлении отмечается, что одна из управляемых ракет расчета «Торнадо-С» Западного военного округа точно поразила натовскую систему HIMARS. Представители военного ведомства подчеркнули, что РСЗО способна использовать современные управляемые реактивные снаряды и была разработана на базе реактивной системы залпового огня «Смерч».