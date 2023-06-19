ВСУ вновь обстреляли Донецк 155-м калибром

Украинская армия обстреляла город Донецк, было выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики.
Согласно сообщению, обстрел произошел в 18:20 по местному времени (совпадает с московским временем). Снаряды были выпущены со стороны украинских войск в районах населенных пунктов Максимильяновка (Петровский район) и Орловка (Киевский район).
Калибр 155 миллиметров является характерным для артиллерийских систем стран НАТО. Украинская армия получила поддержку от США, которые поставили им дальнобойные гаубицы M777 такого же калибра. Эти орудия активно используются для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.