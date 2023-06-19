Вертолет Ми-26 доставил аварийно севший Ми-8 в Якутск

Вертолет Ми-26 доставил аварийно севший в Якутии Ми-8 в Якутск. Информацию об этом сообщил представитель компании «Алроса» в интервью РИА Новости.
Транспортировка воздушного борта прошла успешно, сказал собеседник агентства. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска в субботу, 17 июня. На борту судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.
В результате инцидента никто не пострадал, людям не потребовалась медицинская помощь. Всех пассажиров доставили в аэропорт Якутска. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По данным техников, вертолет Ми-8 аварийно сел из-за неисправности редуктора.