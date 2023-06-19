Минобороны: ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении

Наступавшие на Южнодонецком направлении украинские войска лишились больше половины личного состава. Такие данные РИА Новости привел глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», – подчеркнул офицер.
По его словам, огневое поражение противнику нанесено при поддержке артиллерии и авиации. Мотострелковые подразделения сорвали две украинские атаки в районе Новодонецкого. Также отражены две атаки в направлении Ровнополя. Уничтожены автомобильная техника, боевые бронированные машины, танк и живая сила противника.