Минобороны: ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении

По его словам, огневое поражение противнику нанесено при поддержке артиллерии и авиации. Мотострелковые подразделения сорвали две украинские атаки в районе Новодонецкого. Также отражены две атаки в направлении Ровнополя. Уничтожены автомобильная техника, боевые бронированные машины, танк и живая сила противника.