Встречи с Си Цзиньпином не оказалось в расписании Блинкена на последний день визита в Китай

Встреча с председателем Китая Си Цзиньпином отсутствует в расписании главы Госдепа США Энтони Блинкена в рамках его визита в КНР. Это следует из графика госсекретаря на понедельник, 19 июня.
Согласно расписанию, Блинкен в понедельник, 19 июня, проведет переговоры с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И. Кроме того, госсекретарь поучаствует в круглом столе с окончившими программу обмена, встретится с американскими бизнес-лидерами и сотрудниками миссии США в КНР. Визит Блинкена завершится пресс-конференцией.
Телеканал CBS News ранее сообщал, что в Пекине шла подготовка к вероятной встрече Блинкена и Цзиньпина, несмотря на отсутствие договоренности. О вероятности встречи накануне поездки госсекретаря США в Китай сообщали СМИ.