Встречи с Си Цзиньпином не оказалось в расписании Блинкена на последний день визита в Китай

Согласно расписанию, Блинкен в понедельник, 19 июня, проведет переговоры с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И. Кроме того, госсекретарь поучаствует в круглом столе с окончившими программу обмена, встретится с американскими бизнес-лидерами и сотрудниками миссии США в КНР. Визит Блинкена завершится пресс-конференцией.