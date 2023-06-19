Сальдо: восстановление Каховской ГЭС начнется после отступления ВСУ на безопасное расстояние

Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска будут отброшены на безопасное расстояние. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.
В ночь на 6 июня произошло разрушение верхней части Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение на киевский режим.
По последним данным, в результате происшествия погибли 35 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии.