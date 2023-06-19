Сальдо: восстановление Каховской ГЭС начнется после отступления ВСУ на безопасное расстояние

В ночь на 6 июня произошло разрушение верхней части Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение на киевский режим.