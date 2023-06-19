Российская фигуристка Ефимова приняла решение выступать за США

Представлять Соединенные Штаты Ефимова будет вместе с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу. Тренерами пары стали Ольга Ганичева и Алексей Летов. В течение года Ефимова и Митрофанов будут выступать на внутренних стартах.