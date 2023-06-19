Российская фигуристка Ефимова приняла решение выступать за США

Чемпионка Универсиады-2019 в парном фигурном катании Алиса Ефимова, выступавшая в составе сборной России, приняла решение представлять США. Об этом спортсменка рассказала в интервью РИА Новости.
Ефимова родом из Финляндии. Она состояла в сборной России со своим партнером Александром Коровиным. В 2021 году 24-летняя фигуристка выступала за Германию в паре с немцем Рубеном Бломмартом.
Представлять Соединенные Штаты Ефимова будет вместе с американцем Мишей Митрофановым, который ранее катался с Одри Лу. Тренерами пары стали Ольга Ганичева и Алексей Летов. В течение года Ефимова и Митрофанов будут выступать на внутренних стартах.