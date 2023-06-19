Представительство ДНР сообщило о 35 обстрелах республики со стороны ВСУ

Киевский режим 18 июня 35 раз обстрелял ДНР, совершив 214 залпов. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.
Донецкое направление подверглось нападениям по меньшей мере 22 раза. В ходе атаки противник использовал орудия «натовского» калибра 155 миллиметров. Кроме того, по Горловскому направлению было выпущено 5 боеприпасов из реактивных систем залпового огня.
«На ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров», — добавили в представительстве.
Под удар попали четыре поселка ДНР: Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Донецк. В ходе обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь человек.