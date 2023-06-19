Представительство ДНР сообщило о 35 обстрелах республики со стороны ВСУ

Донецкое направление подверглось нападениям по меньшей мере 22 раза. В ходе атаки противник использовал орудия «натовского» калибра 155 миллиметров. Кроме того, по Горловскому направлению было выпущено 5 боеприпасов из реактивных систем залпового огня.