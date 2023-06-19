Bild: Германия допустила причастность ВСУ к подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Минобороны ФРГ не исключило, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» подорвали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). О докладе ведомства под грифом «только для служебного пользования» сообщила газета Bild.
Специалисты министерства отметили, что трубопровод находится на подконтрольной Украине территории Харьковской области. Кроме того, больше других в возобновлении работы аммиакопровода заинтересована Россия, указали авторы доклада.
Минобороны России ранее сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа 5 июня подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в районе Масютовки в Харьковской области. В результате подрыва пострадали мирные жители.