Спасатели начали поиск туристов из Москвы, которые не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели начали операцию по поиску четырех московских путешественников, после того как они не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.
Сообщение о пропаже поступило 18 июня от отца одной из туристок. По его словам, группа девушки, состоящая из четырех человек, не вышла на связь. В министерстве отметили, что пропавшие должны были вернуться из похода 21 июня в районе села Нижний Архыз.
В данный момент спасатели исследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но найти туристов не удалось. Сотрудники МЧС дожидаются рассвета, чтобы продолжить поиски.