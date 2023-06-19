Спасатели начали поиск туристов из Москвы, которые не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии

Сообщение о пропаже поступило 18 июня от отца одной из туристок. По его словам, группа девушки, состоящая из четырех человек, не вышла на связь. В министерстве отметили, что пропавшие должны были вернуться из похода 21 июня в районе села Нижний Архыз.